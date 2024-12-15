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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:23

СКР переквалифицировал дело об аварии танкера у Керченского пролива

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - СК переквалифицировал дело, возбужденное после ЧП с танкером "Волгонефть 212", в связи с гибелью одного члена экипажа, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

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Дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. В ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Фиксируется разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий, сообщили в Росморречфлоте.

СКР Керченский пролив Волгонефть 212 Волгонефть 239
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