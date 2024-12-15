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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Эвакуация моряков с танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Эвакуация экипажа терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за непогоды, сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

Уточняется, что силы и средства для оказания помощи экипажу танкера находятся в готовности.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", один из них погиб.

Судно "Волгонефть 239" село на мель в 80 метрах от берега около порта Тамань. С членами экипажа установили связь, готовилась их эвакуация.

Зафиксирован разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий. Президент РФ Владимир Путин поручил создать рабочую группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий разлива топлива.

МЧС Керченский пролив Волгонефть
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