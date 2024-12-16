С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасли пять человек

В Керченском заливе возобновилась операция по эвакуации экипажа танкера

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Керченском заливе возобновилась операция по эвакуации экипажа терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239", с судна спасли пять человек, сообщила пресс-служба МЧС.

"На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники", - сказано в сообщении.

Глава ведомства Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива после ЧП с двумя танкерами .

"По поручению министра для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Керченском проливе к месту прибыли дополнительные аэромобильные группировки. В состав группировки вошли 140 спасателей и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.

15 декабря стало известно, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. С танкера "Волгонефть 212" спасли 13 человек, один из них не выжил.

Судно "Волгонефть 239" село на мель в 80 метрах от берега около порта Тамань. Сообщалось, что с членами экипажа установили связь, готовилась их эвакуация, но операцию пришлось приостановить из-за непогоды.

В районе ЧП произошел разлив топлива.

Как заявили "Интерфаксу" в службах морского поиска и спасения, ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров в Керчи. Также среди версий крушения - избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров.

В ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одно из которых переквалифицировали на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.