Одиннадцать пострадавших при аварии танкера в Керченском проливе госпитализированы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавшие при ЧП с танкером в Керченском проливе госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы. Двое из них - в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра.

Со своей стороны, глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что у пострадавших моряков, доставленных в больницу, выявлено переохлаждение, им оказывается медицинская помощь. "При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в воскресенье в МЧС РФ сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб.

Позже в МЧС РФ сообщили, что спасатели поддерживают связь с экипажем танкера "Волгонефть 239". 14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация.