Росрыболовство направило специалистов для мониторинга обстановки в Керченском проливе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство проводит мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе в связи с разливом топлива в результате повреждения двух судов.

"Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыболовства и океанографии (ВНИРО) проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды", - говорится в сообщении ведомства.

После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам.

Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства РФ по ликвидации последствий аварии, отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Фиксируется разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий.