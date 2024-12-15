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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

В рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами войдут главы Минтранса и Росморречфлота

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента создал рабочую группу для ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря.

Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

"В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края", - отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Фиксируется разлив топлива.

Виталий Савельев Минтранс Минприроды Михаил Мишустин Росморречфлот Роман Старовойт Керченский пролив
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