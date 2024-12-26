Более 330 млрд руб. направлено в 2024 г. на льготное кредитование АПК России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Господдержка льготного кредитования в АПК РФ в 2024 году составила 330 млрд рублей. В 2025 году объемы кредитования сохранятся на том же уровне, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Важным инструментом поддержки аграриев остается льготное кредитование. Несмотря на текущую ключевую ставку, этот механизм продолжает действовать. В этом году на него направлено более 330 млрд рублей, в 2025 году планируется сохранить объемы кредитования на том же уровне", - заявил Патрушев в репортаже телеканала "Россия 24".

Кроме того, согласовано выделение в 2025 году более 28,5 млрд рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной кампании.

Патрушев также сообщил, что в этом году в целом на поддержку АПК правительство выделило более 650 млрд рублей. "Текущий год для сельского хозяйства выдался крайне непростым, но, несмотря на все вызовы, в отрасли сохраняется стабильная картина производства, - сказал он. - Таким образом, наш агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств".

Говоря о предстоящем севе, Патрушев заявил, что приоритет - семена отечественной селекции. Минсельхоз сейчас готовит план по использованию отечественных семян на 2025 год. "Его надо оперативно утвердить и направить в субъекты", - подчеркнул вице-премьер.