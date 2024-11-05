В Минсельхозе заявили, что АПК столкнулся с беспрецедентной погодой, но сохранил урожай

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Отечественный агропромышленный комплекс (АПК) столкнулся с беспрецедентно сложными погодными условиями, но сумел адаптироваться и сохранил урожай этого года, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в интервью, опубликованном во вторник в газете "Ведомости".

"В этом году аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом - от засухи, а во время уборки - от обильных осадков. Все это привело к существенному снижению урожайности. По оценкам, недобор зерна из-за природных катаклизмов составит порядка 20-22 млн т. Вместе с тем текущий год в очередной раз показал способность нашей отрасли адаптироваться и справляться со всеми сложностями", - сказала глава Минсельхоза.

По ее словам, "благодаря слаженной работе на всех уровнях мы смогли минимизировать потери и не допустить критичного снижения производства".

"Например, погибшие из-за майских заморозков посевы были оперативно пересеяны на площади порядка 900 тыс. га, что позволило не потерять с них урожай. В итоге, несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные - урожай войдет в пятерку лучших в истории страны", - отметила Лут.

Отвечая на вопрос издания, есть ли оценка ущерба, нанесенного АПК, министр заявила о необходимости опираться, прежде всего, на данные страховых компаний, от которых многие предприятия уже получили деньги.

"Это касается как гибели урожая, так и его частичной потери. Страховые выплаты с господдержкой составили 2,6 млрд рублей. По итогам уборки урожая эта сумма может вырасти до 5,5 млрд рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено 930 млн рублей на поддержку садоводческих хозяйств, пострадавших от заморозков", - сказала Лут.

Она добавила, что "в целом для аграриев защитой от форс-мажоров природного характера должно стать именно страхование, и это зона ответственности и риски самих предприятий АПК".

"Отмечу, что есть соответствующая субсидия на уплату страховой премии, финансирование которой в следующем году будет увеличено на 1 млрд рублей. На этот год выделялось 5 млрд рублей", - резюмировала министр сельского хозяйства РФ.