Песков отказался комментировать заявление Зеленского о северокорейских пленных

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности передачи КНДР северокорейских военнопленных.

"Мы никак его не можем прокомментировать, мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому чего предлагал", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов передать КНДР пленных, если Пхеньян договорится с Москвой о выдаче Киеву украинских пленных.