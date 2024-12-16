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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Режим повышенной готовности ввели в 4 населенных пунктах Кубани из-за ЧП с танкерами

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона после разлива нефти из танкеров, потерпевших крушение.

"На совещании под председательством вице-премьера Виталия Савельева доложил, что в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности. В морпорту создали региональный штаб. На данный момент пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обратился к федеральным органам власти для усиления мер по недопущению попадания мазута на берег.

В воскресенье в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели в воскресенье эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Операция по спасению экипажа "Волгонефти 239" завершилась в понедельник.

В районе ЧП произошел разлив топлива.

Вениамин Кондратьев Керченский пролив Краснодарский край
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