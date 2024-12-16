Береговая полоса Крыма не пострадала после крушения танкеров с нефтью

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Береговая полоса Крыма не подверглась загрязнению в результате разлива нефтепродуктов с танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", сообщил глава республики Сергей Аксенов в понедельник.

"На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки. Проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что правительство Крыма находится в постоянном контакте с руководством Краснодарского края и федеральными органами власти. Власти республики готовы оказать всю необходимую помощь коллегам с Кубани, подчеркнул Аксенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил о введении режима повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона после разлива нефти из танкеров. По его словам, пятно разлива нефтепродуктов пока не достигло берега.

В воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту находились 12 и 14 человек соответственно, один человек из экипажа первого танкера погиб. СКР возбудил уголовные дела. Зафиксирован разлив топлива. Президент РФ Владимир Путин поручил создать рабочую группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий разлива топлива.