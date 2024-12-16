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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Все члены экипажа танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе эвакуированы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спасательная операция на танкере "Волгонефть 239" в Керченском проливе завершена, все 14 членов экипажа эвакуированы на берег, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

В воскресенье в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб.

В районе ЧП произошел разлив топлива.

Как заявили "Интерфаксу" в службах морского поиска и спасения, ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий ЧП с танкерами в Керчи.

Также среди версий - избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров.

В ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одно из которых переквалифицировали на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.

МЧС РФ Керченский пролив
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