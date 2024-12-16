Мобилизованных на службу в органы внутренних дел из запаса предложено трудоустраивать без конкурса и аттестации

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предложили минимизировать число проверочных мероприятий при оформлении на службу направленных по мобилизации граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ.

Соответствующий проект указа президента разработан и опубликован МВД на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом указа предлагается минимизировать перечень проверочных мероприятий при поступлении граждан на службу в органы внутренних дел по мобилизации для обеспечения оперативного комплектования подразделений МВД России и повышения эффективности деятельности по противодействию преступности, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период мобилизации", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Согласно документу, "в период прохождения службы по мобилизации испытания на присвоение квалификационного звания сотрудникам не проводятся, периодическая проверка на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, не осуществляется".

Предусматривается, что на службу в МВД по мобилизации могут быть приняты граждане как на вакантные должности сотрудников, "так и на должности в создаваемых на военное время специальных формированиях министерства".

Отмечается, что на службу могут быть приняты "ранее не осуждавшиеся за преступление, а также не имеющие и не имевшие судимости" граждане.

При этом, согласно тексту указа, "перевод и командирование в другую местность осуществляются без их согласия приказом министра внутренних дел РФ или уполномоченного руководителя". "При переводе сотрудника, проходящего службу по мобилизации, на вышестоящую должность аттестация не проводится", - говорится в документе.

Кроме того, на мобилизованных сотрудников ведомства не будет распространяться обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера личных и семейных.

Согласно проекту, отменяются также "иные ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"", сообщается в проекте.

Проектом указа закрепляется предоставление указанным гражданам 14-дневного отпуска один раз в шесть месяцев.