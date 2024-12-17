Еще один танкер подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Третий танкер подал сигнал бедствия у порта "Кавказ" в Черном море, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Из-за трещины на борту танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта "Кавказ" в Черном море", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам уточнили, что "в настоящее время танкер находится на якорной стоянке, ситуация не критичная".

Герметичность танкера не нарушена, сообщили "Интерфаксу" позднее в Росморречфлоте.

"Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки (топлива - ИФ) в море нет", - сказал представитель Росморречфлота.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма два российских танкера потерпели крушение. В результате один человек погиб и 11 пострадали. Произошел разлив нефтепродуктов.