С пляжей Кубани после крушения танкеров собрали более 12 тонн мазута

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе собрали с пляжей больше 12 тонн мазута и очистили 4,2 км береговой линии, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что нефтепродуктами загрязнено 35 км береговой линии на Черноморском побережье Кубани.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один из них погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью нескольких десятков километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

17 декабря у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.