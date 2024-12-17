Поиск

Режим ЧС введен в Анапе из-за выброса нефтепродуктов на берег

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в городе-курорте Анапе из-за разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале.

"В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства ГО и ЧС региона "Интерфаксу" уточнили, что режим ЧС будет вводиться также в поселке Веселовка в Темрюкском районе.

Режим чрезвычайной ситуации из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу введен также в четырех поселениях Темрюкского района Краснодарского края, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

"На территории четырех поселений района (Запорожского, Новотаманского, Таманского и Сенного) введен режим ЧС", - написал Бабенков.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от Веселовки до станицы Благовещенской в Анапе. В двух муниципалитетах экстренно развернуты оперативные штабы.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе задействованы 267 человек и 50 единиц техники.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ведутся от поселка Волна Темрюкского района до Анапы.

15 декабря на месте происшествия с танкерами "Волгонефть 212" и " Волгонефть 239" в Керченском проливе был зафиксирован разлив топлива.

Вениамин Кондратьев Керченский пролив Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла закон об отмене запрета "Талибана" в РФ

Объем бронирований гостиниц по России в этом году вырос на 16%

Объем бронирований гостиниц по России в этом году вырос на 16%

Принят закон об обязательной воспитательной работе при организации отдыха детей

Дума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Принят закон о росте штрафов для теневого бизнеса

Принят закон о росте штрафов для теневого бизнеса

Адвокатам Навального запросили реальные сроки по делу об участии в экстремистском сообществе

Пятна мазута обнаружены на побережье Кубани после ЧП с танкерами

СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

Часть Курска осталась без электричества из-за короткого замыкания на подстанции

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва в Москве

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва в Москве
Хроники событий
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии106 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });