Режим ЧС введен в Анапе из-за выброса нефтепродуктов на берег

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в городе-курорте Анапе из-за разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале.

"В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства ГО и ЧС региона "Интерфаксу" уточнили, что режим ЧС будет вводиться также в поселке Веселовка в Темрюкском районе.

Режим чрезвычайной ситуации из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу введен также в четырех поселениях Темрюкского района Краснодарского края, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

"На территории четырех поселений района (Запорожского, Новотаманского, Таманского и Сенного) введен режим ЧС", - написал Бабенков.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от Веселовки до станицы Благовещенской в Анапе. В двух муниципалитетах экстренно развернуты оперативные штабы.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе задействованы 267 человек и 50 единиц техники.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ведутся от поселка Волна Темрюкского района до Анапы.

15 декабря на месте происшествия с танкерами "Волгонефть 212" и " Волгонефть 239" в Керченском проливе был зафиксирован разлив топлива.