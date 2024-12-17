ГД перенесла на год доступ неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправку в закон о цифровом рубле, по которой на год, до 31 декабря 2025 г., продлевается норма о праве Центробанка определять круг пользователей платформы.

Ранее ЦБ планировал масштабировать эксперимент с 2025 г.

Закон об особенностях и этапах внедрения цифрового рубля был принят в июле 2023 г. По нему с 1 августа 2023 г. расчет цифровыми рублями должен производиться в рамках специальной платформы, ее пользователями могут быть физические, юридические лица и ИИ. При этом предполагалось, что до 31 декабря 2024 г. круг пользователей платформы, которые вправе совершать операции с цифровыми рублями, перечень видов операций, пороговые значения сумм операций определяет совет директоров Банка России по согласованию с Росфинмониторингом. Принятый депутатами закон (№ 722148-8) переносит срок действия этой нормы на год - до 31 декабря 2025 г.

Ранее сообщалось, что глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков направил в правительство письмо с просьбой проинформировать о возможности реализации норм ФЗ-340 в части обеспечения доступа неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля с 1 января 2025, а также о возможных (прогнозируемых) рисках, которые могут возникнуть в результате неисполнения этого требования.

В июле 2023 г., сразу после принятия закона о цифровом рубле, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор намерен начать пилот с августа 2023 г., а масштабирует его с 2025 г. "В августе мы начинаем пилотирование с реальными цифровыми рублями уже с участием клиентов этой пилотной группы банков (...). Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность (...). И только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, мы примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти начиная с 2025 года", - сообщала глава регулятора.

На сайте ЦБ в разделе, посвященном срокам внедрения цифрового рубля, говорится, что регулятор планирует продвигаться поэтапно: "Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников".