Доступ неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля могут отложить

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки к закону о цифровом рубле, по которым на год, до 31 декабря 2025 года, продлевается норма о праве Банка России определять круг пользователей платформы цифрового рубля, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой.

Комитет Госдумы по финансовому рынку попросил проинформировать о последствиях. Ранее ЦБ планировал масштабировать эксперимент с 2025 года.

По словам собеседника агентства, соответствующая поправка в ФЗ-340 (о внедрении цифрового рубля) была рассмотрена на заседании правительства 28 ноября, поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта № 722148-8.

Закон об особенностях и этапах внедрения цифрового рубля был принят летом 2023 года. По нему с 1 августа 2023 года расчет цифровыми рублями должен производиться в рамках специальной платформы, ее пользователями могут быть физические, юридические лица и ИИ. При этом предполагалось, что до 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы, которые вправе совершать операции с цифровыми рублями, перечень видов операций, пороговые значения сумм операций определяет совет директоров Банка России по согласованию с Росфинмониторингом. Подготовленный правительством законопроект переносит срок действия этой нормы на год - до 31 декабря 2025 года.

Источник также пояснил, что на прошлой неделе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков направил в правительство письмо с просьбой проинформировать о возможности реализации норм ФЗ-340 в части обеспечения доступа неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля с 1 января 2025 года, а также о возможных (прогнозируемых) рисках, которые могут возникнуть в результате неисполнения этого требования.

В июле 2023 года, сразу после принятия закона о цифровом рубле, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор намерен начать пилот с цифровыми рублями с августа 2023 года, а масштабирует его с 2025 года. "В августе мы начинаем пилотирование с реальными цифровыми рублями уже с участием клиентов этой пилотной группы банков (...). Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность...И только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, мы примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке это может произойти начиная с 2025 года", - сообщала глава регулятора.

На сайте ЦБ в разделе, посвященном срокам внедрения цифрового рубля, говорится, что регулятор планирует продвигаться поэтапно: "Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников".