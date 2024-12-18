Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Им оказался гражданин Узбекистана, завербованный спецслужбами Украины, сообщили в ФСБ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В рамках дела о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, задержан выходец из Узбекистана, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин республики Узбекистан, 1995 г.р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, "исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами".

"Гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ЦОС, фигурант по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву, "получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова".

"Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в городе Днепр (Украина)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, после получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ "было дистанционно приведено им в действие".

"Задержанный передан в Следственный комитет РФ для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 незаконное хранение ВВ или ВУ), ч. З ст. 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ", - заявили в ведомстве, отметив, что по совокупности совершенных преступлений "ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы".

"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание", - добавили в ФСБ.

Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигурант был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и впоследствии передан в следственные органы.

О гибели Кириллова и его помощника в результате взрыва самодельной бомбы в Москве стало известно накануне, 17 декабря. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, инцидент произошел на Рязанском проспекте.