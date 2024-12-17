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В Вашингтоне заявили, что не имеют отношения к убийству генерала Кириллова

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон не знал о готовящемся нападении на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и не причастен к его убийству, заявил во вторник представитель госдепа США Мэтью Миллер.

В миреBloomberg сообщил, что убийство начальника войск РХБЗ Кириллова организовала СБУЧитать подробнее

"США не знали о подготовке взрыва заранее и не имеют к нему отношения", - сказал Миллер на брифинге.

Во вторник утром при взрыве возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник. По данным СКР, неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "убийство", "теракт", "незаконный оборот оружия, боеприпасов".

Госдеп США Игорь Кириллов РХБЗ ВС РФ взрыв Москва
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