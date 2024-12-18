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Медики сообщили о более 10 пострадавших при аварии поездов под Мурманском

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Более 10 человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в службе "скорой помощи".

"По докладу с места за медпомощью обратились более 10 человек. В основном легкие травмы – ушибы, ссадины, порезы стеклом", - сказал собеседник агентства.

Как минимум двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Они госпитализированы в Кандалакшскую центральную районную больницу.

Как ранее сообщили экстренные службы, техническая неисправность и человеческий фактор в условиях низких температур рассматриваются среди версий аварии пассажирского поезда.

Кроме того, пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщила, что по факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Сейчас движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Всего в пассажирском поезде находились 326 человек.

Мурманская область Мурманск РЖД
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