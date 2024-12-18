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Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур рассматриваются среди версий аварии пассажирского поезда в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Среди основных версий - человеческий фактор, будь то ошибка машиниста одного из поездов или нарушение диспетчерского контроля. Также рассматривается техническая неисправность поездов: отказ или замерзание элементов тормозной системы, снижение сцепления колес с рельсами из-за наледи в условиях низких температур приближающихся к минус 30", - сказали в экстренных службах.

"На первый план вышла версия отказа тормозной системы грузового состава в условиях низких температур", - добавили в службах.

Также среди версий - неисправность сигнализации.

"Будет проверено, мог ли произойти сбой системы управления движением или обледенение оборудования", - сказал собеседник агентства.

В управлении МЧС Мурманской области сообщили, что столкновение пассажирского и грузового поездов было боковым. Это случилось около 16:15 в районе станции Княжая Кандалакшского района. Сошли с рельсов вагоны обоих составов, пострадали люди, точное число раненых пока не называли.

МЧС Мурманская область Княжая Кандалакшский район
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