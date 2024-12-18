По факту столкновения поездов в Мурманской области возбуждено уголовное дело

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - По факту столкновения поездов в Мурманской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК), сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись днем в Кандалакшском районе, несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись. Информация о пострадавших уточняется, отметили в СК. Всего в пассажирском поезде находились 326 человек.

Следователь Мурманского следственного отдела управления установит все обстоятельства случившегося.

Ранее "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что среди основных версий аварии - "человеческий фактор, будь то ошибка машиниста одного из поездов или нарушение диспетчерского контроля", а также "рассматривается техническая неисправность поездов: отказ или замерзание элементов тормозной системы, снижение сцепления колес с рельсами из-за наледи в условиях низких температур приближающихся к минус 30". Еще среди версий - неисправность сигнализации.

Столкновение поездов было боковым.

Сейчас движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.