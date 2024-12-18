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Пятеро пострадавших в мурманской аварии находятся в тяжелом состоянии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ. Один человек погиб.

На месте аварии поезда работают бригады скорой медицинской помощи. К месту происшествия вылетел вертолет МИ-8 центра санитарной авиации с 20 специалистами службы медицины катастроф на борту, сообщил помощник министра.

По пациентам в тяжелом состоянии запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров, отметил Кузнецов.

Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Медпомощь координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра.

Мурманская область РЖД
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