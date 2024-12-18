Минздрав сообщил о 17 пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - После столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадали 17 человек; трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Он сообщил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, еще четверо - в процессе транспортировки в стационары бригадами скорой помощи.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные, в том числе несовершеннолетние - в состоянии средней степени тяжести. Один человек погиб, сообщил Кузнецов.

Помощник министра сообщил, что на месте аварии продолжают дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, в 16:15 по Москве на станции Княжая произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.

Всего в пассажирском поезде находились более 300 человек.