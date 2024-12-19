Машинист и его помощник задержаны после ЧП с поездами в Мурманской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу о столкновении двух поездов в Мурманской области задержало в качестве подозреваемых машиниста грузового состава и его помощника, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

"В ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ЗМСУТ.

В ведомстве отметили, что следователями проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 декабря на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом сообщением "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате столкновения произошел сход и повреждение четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. От полученных травм скончались два пассажира, остальные с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Всего в пассажирском поезде находились более 300 человек. По последним данным, пострадал 31 человек. Госпитализированы 14 человек, из них четыре человека в тяжелом состоянии.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.