Десять пострадавших при ЧП с поездами в Мурманской области находятся в тяжелом состоянии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Десять пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Состояние десяти пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам в четверг.

Четверо - в состоянии средней тяжести.

11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Двое пострадавших погибли, сообщил помощник министра.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. По пациентам в тяжелом состоянии организовано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров, отметил Кузнецов.

18 декабря на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом сообщением "Мурманск - Санкт-Петербург". В результате столкновения произошел сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов. От полученных травм скончались два пассажира, остальные с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Всего в пассажирском поезде находились более 300 человек. По последним данным, пострадал 31 человек.

По делу о столкновении двух поездов в Мурманской области задержаны машинист грузового состава и его помощник. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей (ч.3 ст.263 УК РФ), сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.