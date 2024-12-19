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Воздух у загрязненных мазутом пляжей в Краснодарском крае соответствует нормам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в воздухе в районе пляжей Темрюкского района Краснодарского края после столкновения танкеров и разлива топлива в Керченском проливе, сообщил в четверг глава района Федор Бабенков.

"Представители Роспотребнадзора взяли на месте пробы воды, почвы и воздуха. Атмосферный воздух в поселке (Веселовка - ИФ) соответствует всем необходимым нормам, на пляжной территории - в допустимых пределах, что позволяет работать без респираторов", - написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что утренний мониторинг прибрежной зоны не выявил новых очагов выхода нефтепродуктов на берег.

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"Сегодня 350 волонтеров вышли на ликвидацию последствий ЧС. Это сотрудники администрации, предприятий района и казаки. Часть волонтеров займется зачисткой центрального пляжа поселка Веселовка, остальные будут отчищать береговую линию по направлению к Бугазской косе", - добавил Бабенков.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер - "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край Керченский пролив Роспотребнадзор
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