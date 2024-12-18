В МЧС сообщили, что около 100 тонн нефтепродуктов собрано с пляжей Кубани за два дня

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU- Спасатели и волонтеры к концу второго дня после столкновения танкеров и разлива топлива очистили от нефтепродуктов более 10 километров Черноморского побережья Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"Спасателями и волонтерами собрано более 80 тонн нефтепродуктов, всего с начала работ собрано уже порядка 100 тонн. За два дня очищено более 10 километров береговой линии", - говорится в сообщении.

Планируется проведение работ также в ночное время суток.

"На данный момент численность общей группировки сил, привлеченных к ликвидации разлива нефтепродуктов, составляет более 5 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали с пляжей Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

19 декабря у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.