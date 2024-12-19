Более 5 тыс. спасателей и волонтеров очищают от мазута пляжи Кубани

Обследовано около 130 км береговой линии

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры обследовали порядка 130 км пляжей Темрюкского района и города-курорта Анапы (Краснодарский край), загрязненных нефтепродуктами после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Работы по обследованию и очистке береговой линии на Кубани продолжаются. К реагированию привлечено более 5 тыс. спасателей и волонтеров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Кубани, для уборки загрязненных мазутом пляжей в Анапе и Темрюкском районе задействовано около 200 единиц техники, из которых 70 спецмашин предоставили муниципальные образования края.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

В минувший вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.