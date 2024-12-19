Более 860 тонн загрязненного мазутом грунта убрано с пляжей Кубани

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры убрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края свыше 860 тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за столкновения танкеров, сообщает пресс-служба МЧС России в четверг.

"Всего убрано более 860 тонн нефтезагрязненного грунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушений танкеров в Керченском проливе задействовано более 5 тыс. спасателей и волонтеров.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

В минувший вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.