Президент предложил повышать производительность труда для сокращения числа мигрантов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает чувствительной проблему трудовой миграции и считает, что ради сокращения притока мигрантов нужно увеличивать производительность труда и внедрять технологии, которые позволят сократить использование низкоквалифицированных кадров.

Он заявил об этом на "Прямой линии" отвечая на вопрос, зачем регионы вводят ограничения по использованию труда мигрантов при том, что в экономике не хватает рабочих рук. Президент подтвердил, что в курсе нехватке сотен тысяч работников, но назвал проблему работы с мигрантами очень чувствительной и отметил необходимость адаптировать таких иностранцев к жизни в России.

Также он предложил усилить работу со странами, из которых люди едут работать в Россию, чтобы этих людей готовили для такой работы: обучали в русских школах языку, законам и российской культуре.

"Необходимо ужесточать требования к мигрантам, чтобы те уважали страну, в которой проживают", - отметил он, заявив о необходимости баланса.

Он подчеркнул необходимость сделать так, чтобы приезжающие люди не ущемлялись, "чтобы были обеспечены их гарантии и права в области здравоохранения, в области социального обеспечения, но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население, не чувствовали себя люди в состоянии дискомфорта".

Президент напомнил, что недавно был принят закон о запрете принимать в российские школы детей иностранцев, не владеющих русским языком. Он одобрил это закон, отметив, что непонятно, как учить таких детей вместе с остальными или кто будет платить за то, что их отдельно учили русскому.

Пока он не видит необходимости в создании отдельного ведомства для работы с мигрантами. Пока он предлагает укреплять такую структуру в рамках МВД России.

"Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр или в рамках МВД, или при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств так, чтобы все решалось в одном комплексе - сказал Путин, - в тесном взаимодействии с другими министерствами и ведомствами, и с регионами, естественно".

"Большой объем регулирования - он имеется и должен оставаться на региональном уровне, и все это из одного центра должно управляться", - добавил он.

Он допустил, что в дальнейшем и при необходимости может быть создано отдельное ведомство, которое будет заниматься и правоохранительными вопросами миграции, и экономическими, и культурными.

Путин: "Прямая линия - 2024"