Принят закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и затем сразу в третьем, окончательном, чтении закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка.

Согласно закону, "иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации, а при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ". Порядок проведения такого тестирования устанавливается министерством просвещения.

Методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, осуществляется Рособрнадзором, говорится в законе.

"Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - уточняется в нем.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу ранее, отметил, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".

"Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создает проблемы для одноклассников. Педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно", - считает председатель Госдумы.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.