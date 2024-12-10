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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Директор ФСБ предупредил об усилении вербовки мигрантов террористами

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что международные террористические организации активно вербуют мигрантов из стран Центральной Азии для создания террористических ячеек в РФ.

Видео с его выступлением на заседании НАК распространил информцентр комитета.

Он отметил, что участились случаи вербовки в среде лиц, отбывающих наказание.

"Осложняется обстановка и на северном Кавказе. Регион по прежнему является объектом устремлений международных террористических организаций", - сказал директор ФСБ.

Александр Бортников НАК ФСБ
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