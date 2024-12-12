Рособрнадзор сообщил о проработке тестирования при приеме детей мигрантов в школу

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минпросвещения России и Рособрнадзор прорабатывают вопрос организации тестирования и разработки необходимых материалов для проверки русского языка у детей мигрантов перед их приемом в школы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора в четверг.

11 декабря Госдума приняла закон, который запрещает принимать в школы детей иностранных граждан без подтвержденного знания русского языка.

Согласно закону, порядок проведения тестирования детей иностранных граждан при приеме в школу разрабатывает Минпросвещения РФ, а методическое обеспечение осуществляет Рособрнадзор.

"Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ", - говорится в законе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу ранее, отметил, что "по данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами".

Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.