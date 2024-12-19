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Путин: Прямая линия

Президент России заявил о готовности к компромиссам по Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова и к переговорам, и к компромиссам по урегулированию на Украине, но такая же готовность должна быть и у второй стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. А результатом переговоров всегда являются компромиссы", - заявил Путин журналистам в четверг.

"Мы-то готовы. Но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам", - подчеркнул он.

По его словам, Россия и Украина по сути достигли договоренностей в Стамбуле в 2022 году, однако потом Киев от них отказался.

"Украинская сторона парафировала этот документ, значит в целом была с ним согласна. А потом почему-то отказались. Ну, почему, понятно. Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон (Борис Джонсон, на тот момент премьер Великобритании - ИФ) - такой с хорошей прической человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца", - отметил он.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Украина
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