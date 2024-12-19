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Путин: Прямая линия

Президент назвал "тяжелейшим проколом" спецслужб РФ убийство генерала Кириллова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы и спецслужбы РФ должны совершенствовать свою работу, чтобы не допускать ситуаций, подобных убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, подчеркивает президент Владимир Путин.

"Это (убийство Кириллова - ИФ), конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары. Нужно совершенствовать эту работу, и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - сказал Путин на совместной с "Прямой линией" пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что убийство Кириллова "является не единичным случаем", приведя в пример убийство журналистки Дарьи Дугиной.

По словам президента, "это признаки террористического характера действующего в Киеве режима".

Утром 17 декабря при взрыве возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Кириллов и его помощник. Возбуждено уголовное дело по статьям УК "убийство", "теракт", "незаконный оборот оружия, боеприпасов". Накануне был задержан подозреваемый в убийстве - выходец из Узбекистана.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Игорь Кириллов РХБЗ Дарья Дугина Москва
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