Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Задержанный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ арестован

По данным Басманного суда, ему предъявлены обвинения в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного по уголовному делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Ходатайство удовлетворено", - сообщили в суде.

Мера пресечения фигуранту избрана на срок месяц и 30 суток. Суд по просьбе следствия рассматривал его ходатайство в закрытом режиме.

Курбонову, по данным суда, предъявлено обвинение в совершении теракта ("б" ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК, ч. З ст. 223.1 УК).

О задержании фигуранта в деревне Черное Балашихинского района Московской области ранее сообщили ЦОС ФСБ, СКР и МВД. Сообщалось, что задержанный сказал, что его завербовали украинские спецслужбы.

По версии следствия, 17 декабря 2024 года Курбонов подорвал самодельное взрывное устройство у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате чего погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Задержанный по заданию организаторов теракта прибыл в Москву, где получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его в электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова. Для наблюдения за адресом проживания офицера фигурант арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в Днепр, считает следствие.

Получив видеосигнал о выходе Кириллова и сопровождавшего его помощника из подъезда фигурант привел взрывное устройство в действие, выяснило следствие.

Украинскими спецслужбами фигуранту было обещано вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза, сообщили в ФСБ и СКР.

Хроника 17 – 19 декабря 2024 годаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова
Игорь Кириллов Узбекистан Басманный суд РХБЗ Москва Днепр Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

Иностранным покупателям газа дали отсрочку до апреля для организации работы с ГПБ

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

В Москве арестована замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко

Путин заявил о готовности к дуэли "Орешника" и западных ПВО в любой момент

Путин заявил о готовности к дуэли "Орешника" и западных ПВО в любой момент
Военная операция на Украине

Минобороны РФ пообещало ответ на атаку ракетами ATACMS и Storm Shadow на ростовское предприятие

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Путин потребовал равных условий по выплатам для всех защитников РФ, включая экс-вагнеровцев

Путин потребовал равных условий по выплатам для всех защитников РФ, включая экс-вагнеровцев

Капитан танкера "Волгонефть 212" арестован по делу о разливе мазута в Керченском проливе

Капитан танкера "Волгонефть 212" арестован по делу о разливе мазута в Керченском проливе
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });