Задержанный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ арестован

По данным Басманного суда, ему предъявлены обвинения в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного по уголовному делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Ходатайство удовлетворено", - сообщили в суде.

Мера пресечения фигуранту избрана на срок месяц и 30 суток. Суд по просьбе следствия рассматривал его ходатайство в закрытом режиме.

Курбонову, по данным суда, предъявлено обвинение в совершении теракта ("б" ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК, ч. З ст. 223.1 УК).

О задержании фигуранта в деревне Черное Балашихинского района Московской области ранее сообщили ЦОС ФСБ, СКР и МВД. Сообщалось, что задержанный сказал, что его завербовали украинские спецслужбы.

По версии следствия, 17 декабря 2024 года Курбонов подорвал самодельное взрывное устройство у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате чего погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Задержанный по заданию организаторов теракта прибыл в Москву, где получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его в электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова. Для наблюдения за адресом проживания офицера фигурант арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в Днепр, считает следствие.

Получив видеосигнал о выходе Кириллова и сопровождавшего его помощника из подъезда фигурант привел взрывное устройство в действие, выяснило следствие.

Украинскими спецслужбами фигуранту было обещано вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза, сообщили в ФСБ и СКР.