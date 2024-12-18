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Шадаев заявил, что половина теряемого YouTube трафика уходит отечественным площадкам

Шадаев заявил, что половина теряемого YouTube трафика уходит отечественным площадкам
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Половина трафика, который теряет видеохостинг YouTube в России, переходит на российские площадки; ухудшения пользовательского опыта не происходит, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика приземляется на российские площадки. И площадки между собой конкурируют, что очень хорошо. И в этом смысле ухудшения клиентского опыта, как мы говорим, пользовательского опыта мы не фиксируем", - сказал Шадаев на заседании Общественного совета (ОС) при Минцифры, посвященного итогам года.

В целом, по его словам, в области медиа "всё устойчиво, стабильно".

"Конечно, мы понимаем сейчас необходимость развития собственных больших площадок, прежде всего, это касается платформ с пользовательским медиаконтентом. Понятно, что нам нужна альтернатива. И в этом смысле мы видим, что у нас есть уже претенденты, которые готовы выходить на эти рынки и брать на себя соответствующую роль. В целом, это происходит все достаточно быстро и, как нам кажется, неплохо", - сказал глава Минцифры.

Новый состав ОС при Минцифры был сформирован в июле. Его председателем стал гендиректор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.

Максут Шадаев Минцифры YouTube
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