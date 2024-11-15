В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Проблема замедления YouTube в России сейчас не является приоритетной, но президент РФ заявил, что рассмотрит ее, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией, собственно, хозяина этого сервиса", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Вы знаете, позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы. Они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы РФ, хотя обязана это делать", - отметил он.

Песков добавил, что "с другими аспектами президент действительно сказал, что посмотрит".

"Насколько я знаю, насколько нам известно, все-таки вот эта проблема YouTube никоим образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, когда россиянам вернут YouTube, я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что по вопросу перспектив отмены замедления этого сервиса следует обращаться в Роскомнадзор. "YouTube не включают, выключают, он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставить информацию на этот счет", - заметил Песков.

Замедление YouTube в РФ

24 июля пресс-служба "Ростелекома" сообщила "Интерфаксу", что служба технического мониторинга компании "начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)", а также "отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube". Ответственность за эту ситуацию "Ростелеком" возложил на корпорацию Google (владеет YouTube), "которая, с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC - предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных)".

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. По его словам, "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

В начале августа пользователи сообщали, что видео на YouTube на устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи, практически перестало загружаться.

В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял журналистам, что ведомство наблюдает падение трафика у YouTube в сетях фиксированной связи, а также его значительный рост у отечественных аналогов - VK и RuTube. "У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу GGC. Компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи", - говорил Липов.