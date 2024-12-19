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Авиакомпании запросили субсидии на рейсы в 3,3 раза больше выделенного в бюджете

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании запросили на субсидирование рейсов по маршрутам в обход Москвы, а также на Дальний Восток и в Калининград в 2025 году более 60,3 млрд рублей, что в 3,3 раза больше суммы, выделенной на это из федерального бюджета.

Об этом свидетельствует протокол вскрытия заявок на предоставление субсидий, который проанализировал "Интерфакс".

Заявки на участие в программе поддержки рейсов на Дальний Восток и в Калининград подали десять авиакомпаний, совокупно они запросили на следующий год почти 47,4 млрд рублей. Самые крупные суммы затребовали "Уральские авиалинии" (почти 22 млрд рублей), "Аэрофлот" (16,4 млрд рублей), S7 (6,6 млрд рублей). Всего же в рамках отбора, который проводит Росавиация, распределяется 11,098 млрд руб., то есть в 4,3 раза меньше общей запрошенной суммы.

На отбор для участия в программе субсидирования межрегиональных рейсов в обход Москвы заявились 20 авиакомпаний, которые запросили 12,9 млрд рублей при лимите в 7,2 млрд рублей (разница - в 1,8 раза). Самые крупные суммы хотели бы получить "ИрАэро" (2,5 млрд рублейRed Wings (1,97 млрд рублей), "АТК "Ямал"" (1,7 млрд рублей), "РусЛайн" (1,3 млрд рублей), "Аэрофлот" (1,09 млрд рублей).

Заявки на участие в отборе принимались до 15 декабря, их планируется рассмотреть до 30 декабря, после этого в течение 10-12 дней, в зависимости от программы, будут объявлены победители. Соглашения с ними, как ожидается, будут подписаны в течение 30 дней со дня размещения результатов.

Помимо этих двух федеральных программ субсидирования внутренних авиаперевозок в России действует еще одна - средства направляются на социально значимые маршруты Дальневосточного федерального округа. Получателем субсидий выступает авиакомпания "Аврора". На нее в федбюджете на 2025 год заложено 7,297 млрд рублей, на все три программы - около 26,4 млрд рублей.

Воспользоваться спецтарифами в рамках программы перевозок на Дальний Восток и в Калининград могут граждане России определенных категорий (молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие лица, многодетные семьи), а также имеющие регистрацию в ДФО и Калининградской области (плюс студенты калининградских вузов). Спецтарифы в рамках других программ доступны для всех российских граждан.

Аэрофлот Дальний Восток Калининград Росавиация
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