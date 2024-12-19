Путин поручил уладить вопрос со льготами на авиабилеты для многодетных семей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 14 января урегулировать вопрос со льготами на авиабилеты для многодетных семей.

"Есть решения, что многодетным семьям, семьям с детьми должны предоставлять льготу – по-моему, 50% от (стандартного - ИФ) тарифа. Что делают авиационные компании: они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф. И потом говорят: но это же льготный, не стандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена", - заявил президент в четверг в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

"Прошу правительство вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее чем 14 января следующего года", - добавил он.

Президент также отметил, что по итогам 2024 года авиакомпании перевезут всего 111 млн пассажиров против 105,4 млн в прошлом году. Это соответствует прогнозу Минтранса, который сообщал, что ожидает пассажиропоток на уровне более 110 млн человек.

По данным сайта Росавиации, многодетные семьи сейчас могут претендовать на билеты по специальному тарифу в рамках программы субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении.