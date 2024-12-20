Наземная группа спасателей добралась в район поисков пропавшего на Камчатке Ан-2

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского утром 20 декабря прибыла в поселок Ключи Усть-Камчатского района и на технике высокой проходимости выдвинулась к месту поиска пропавшего самолета АН-2, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю в пятницу.

"Спасателям предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях. С собой у них есть необходимое оборудование, а также снегоходы", - говорится в сообщении.

Если позволит погода, на поиски вылетят и два вертолета Ми-8 МЧС из города Елизово и поселка Оссора. В четверг это сделать не удалось - в том районе шел ливневый снег, сплошная облачность была на высоте 300-600 м. В пятницу там погода не лучше.

Ранее еще один вертолет со спасателями региональной поисково-спасательной базы вылетел из села Мильково.

Самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем по местному времени.

На борту самолета были три человека (члены экипажа). У "кукурузника" орловской авиакомпании "Фаеравиа", который вез коммерческий груз, в 160 км от райцентра Усть-Камчатск на востоке полуострова сработал сигнал аварийной посадки. В пункт назначения самолет вовремя не прибыл. Ближайший от предполагаемого места пропажи (80 км) населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района.