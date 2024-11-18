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Президент поручил составить программы модернизации здравоохранения в регионах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах на 2025-2030 годы должны быть сформированы к концу ноября; такое поручение дал президент Владимир Путин после совещания с правительством 16 октября.

"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 - 2030 годы. Доклад - до 30 ноября 2024 г.", - говорится в перечне поручений.

В те же сроки правительству поручено "обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование региональных программ".

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