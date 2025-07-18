Правительство направит на модернизацию первичного звена здравоохранения 450 млрд рублей за 5 лет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит на второй этап модернизации первичного звена здравоохранения с 2026 по 2030 год 453 млрд рублей, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"На цели модернизации первичного звена по поручению президента с 2026 по 2030 год предусмотрено еще 453 млрд рублей... Я думаю, что это будет еще один этап, так чтобы мы полноценно модернизировали всю сеть первичного контакта с пациентами", - сказала она.

Регионы будут софинансировать модернизацию поликлиник. В каком объеме, Голикова не уточнила.