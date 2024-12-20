Государство после перерыва продало из госфонда почти 9,5 тысяч тонн зерна

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Государство в ходе продолжившихся на этой неделе товарных интервенций продало из госфонда 9,45 тысячи тонн зерна на 137,3 млн рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Торги возобновились 17 декабря после перерыва.

Товарные интервенции начались 19 августа. Предыдущий перерыв в торгах длился с 18 октября по 6 ноября. Затем торги прошли с 7 по 15 ноября.

Всего с начала товарных интервенций из фонда продано 107 895 тонн зерна на 1,648 млрд рублей.

Правительство разрешило в 2024 году продать из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн зерна. В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.