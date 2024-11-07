Товарные интервенции на рынке зерна возобновились с продажи 4 185 тонн пшеницы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Товарные интервенции на рынке зерна возобновились с продажи из госфонда 4 185 тонн пшеницы на 65,5 млн рублей, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московской биржи").

Из 14 аукционов результативными оказались только три, остальные были отменены.

Всего, по уточненным данным, с 19 августа из фонда было продано 62 775 тонн пшеницы на 986,5 млн рублей. Больше всего - пшеницы 3 класса урожая 2023 года (36,18 тысячи тонн на 565,8 млн рублей).

Товарные интервенции начались 19 августа и продлились по 18 октября. Возобновились они 7 ноября.

Правительство разрешило в 2024 году продать из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн зерна. В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.