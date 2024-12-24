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Минсельхоз установил максимальную плату за хранение зерна госфонда

Плата не должна превышать 134 рубля за тонну в месяц

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз согласовал с ФАС и своим приказом установил максимальный размер платы за хранение зерна государственного интервенционного фонда на 2025-2027 годы. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Плата не должна превышать 134 рубля за тонну в месяц.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Сейчас в фонде около 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1 млн тонн на 15,4 млрд рублей).

Минсельхоз ФАС
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