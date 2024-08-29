Торги пшеницей из госфонда второй день подряд прошли без результатов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Торги пшеницей государственного интервенционного фонда (товарные интервенции) остановились: второй день подряд не заключено ни одной сделки. Эксперты зернового рынка называют эту ситуацию ожидаемой и объясняют достаточным предложением зерна. Перспективы торгов будут зависеть от ценовой ситуации на рынке, считают они.

По данным Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московской биржи"), на этой неделе из четырех торговых дней результативным были два. Из госфонда в понедельник и вторник было продано всего 8,1 тысячи тонн пшеницы на 126,5 млн рублей. Все реализованное зерно - пшеница 3 класса урожая 2023 года. Она была реализована по средней цене в 15 620 рублей за тонну. Следующие торги назначены на 30 августа, 2-4 сентября.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа. В первую неделю своих покупателей нашли 13,5 тысячи тонн пшеницы 3 класса урожаев 2022 и 2023 годов на 210,4 млн рублей. Из пяти торговых дней только три оказались результативными.

"Ситуация, когда зерно интервенционного фонда не пользуется спросом на торгах, говорит только об одном - на рынке нет проблем ни с объемом, ни с ценой предложения", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, задача интервенционного фонда - не "раскачать" биржевые торги зерном, а регулировать спрос и предложение.

Как заявил эксперт зернового рынка Александр Корбут, ситуация с товарными интервенциями была ожидаемой. "Торги начались на фоне массовой уборки урожая. Причем ситуация со сбором зерна не так плоха, как могла бы быть. Вполне приличное качество, как сообщает Россельхознадзор (Центр оценки качества зерна - ведомство Россельхознадзора - ИФ), по объемам все получается тоже вполне прилично", - обратил внимание он.

В то же время сохраняется неопределенность по ценам. "Сельхозпроизводители надеются, что цены еще немножко подрастут. Думаю, что психологически и переработчики тоже ориентируются на собственные ожидания изменения цен. Медля с закупками, они хотят нивелировать риски возможного снижения цен - урожай-то вполне приличный, а экспорт слабый, не такой мощный, как в прошлые годы", - сказал он.

Как отметил Корбут, надо учитывать и то, что предлагаемая из фонда пшеница - это "в какой-то степени кот в мешке".

"На торги выставляется и пшеница урожая 2022 года. В принципе, она должна хорошо сохраниться, но риски все-таки есть", - сказал он. К тому же надо учитывать условия и стоимость отгрузки госзерна с элеватора-хранителя. "Зерно отгружается не так скоро. Если повезет, то месяца через два. За это время может измениться и стоимость зерна на рынке, и стоимость доставки", - отметил он.

По его словам, активизация интервенций возможна при более интенсивном росте цен на продовольственную пшеницу на рынке.

Корбут также не исключил, что покупателями пшеницы в ходе результативных аукционов могли быть хранители зерна. "Опыт прошлых товарных интервенций показывает, что зачастую именно хранители зерна интервенционного фонда выступали и его покупателями. Для них это вариант разгрузки мощностей перед новым урожаем, кроме того, для них это нулевые затраты на отгрузку", - заявил он.

Такую возможность не исключил и генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Допустим, лежит пшеница госфонда на "Мелькомбинате в Сокольниках", ее же может купить сам комбинат", - сказал он.

По его словам, одной из причин отсутствия интереса к зерну госфонда является то, что товарные интервенции начались с цен, "которые были по сути выше рынка".

Правительство разрешило в 2024 году продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн зерна.

В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).