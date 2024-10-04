Продажи пшеницы из госфонда РФ на этой неделе упали до 135 тонн

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи продовольственной пшеницы из государственного интервенционного фонда на этой неделе составили всего 135 тонн на 2,1 млн рублей, сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Из пяти торговых дней лишь один был результативным. Аналогичная ситуация была и на прошлой неделе, когда в ходе одного результативного торгового дня удалось продать 1,485 тыс. тонн пшеницы на 23,2 млн рублей.

Всего с начала торгов (с 19 августа) государство продало 29 295 тонн пшеницы 3 класса урожаев 2022 и 2023 годов на 458,9 млн рублей. Средняя цена пшеницы урожая 2023 года составила 15 643 рубля за тонну, урожая 2022 года - 15 840 рублей.

Следующие торги назначены на 7-9 октября.

Правительство разрешило в 2024 году продать из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. тонн зерна. С 9 сентября Минсельхоз расширил перечень участников торгов. Теперь зерно из фонда разрешено закупать не только мукомольным и хлебопекарным предприятиям, но также животноводам, производителям круп, крахмала, кормов и др.

Между тем, предусматриваются и закупочные интервенции на рынке зерна. Как сообщалось, правительство выделило Минсельхозу на 2024 год около 3,1 млрд рублей для пополнения интервенционного фонда не более чем на 944 389 тонн зерна.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку. Решение о продаже зерна из интервенционного фонда принимается при росте цен для насыщения рынка и поддержания его стабильности.

Предыдущие товарные интервенции на рынке зерна РФ проводились с перерывами в 2020-2021 годах. В феврале 2022 года Минсельхоз заявил об их завершении. После этого началась подготовка к новым товарным интервенциям "в целях оказания поддержки производителям муки в условиях нестабильной экономической ситуации", сообщало ведомство.

В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей).